Глава МИД Германии Бербок заявила о возможном ужесточении санкций против России

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Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила о намерении ужесточить санкции в отношении России.
Глава МИД Германии Бербок заявила о возможном ужесточении санкций против России
  • РИА Новости

«Мы ужесточим санкции против России и будем оказывать ещё большую поддержку Украине в вопросах её обороны», — написала Бербок в Twitter.

Ранее министр финансов ФРГ Кристиан Линднер заявил, что власти Германии намерены начать обсуждение с партнёрами вопроса об ужесточении антироссийских санкций уже 4 апреля.

Член правления Ассоциации немецких профсоюзов Штефан Кёрцель заявил изданию Rheinische Post, что введение эмбарго на поставки энергоресурсов из России приведёт к серьёзным экономическим и социальным последствиям в Германии, в частности к резкому росту безработицы в стране.

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