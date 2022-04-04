Захарова назвала враждебным решение властей Литвы понизить дипотношения с Россией
- РИА Новости
«Эти крайне враждебные действия литовских властей направлены на разрушение двусторонних отношений», — говорится в официальном комментарии Захаровой.
По её словам, «ответственность за это полностью лежит на литовской стороне».
Дипломат добавила, что об ответных мерах будет объявлено в ближайшее время.
Ранее правительство Литвы постановило понизить уровень дипломатического представительства между Литвой и Россией и предписало российскому послу покинуть страну.
29 марта российский МИД в качестве ответной меры объявил о высылке из страны сотрудников дипломатических миссий Латвии, Литвы и Эстонии.