Захарова назвала враждебным решение властей Литвы понизить дипотношения с Россией

Решение властей Литвы понизить дипломатические отношения с Россией крайне враждебно. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Эти крайне враждебные действия литовских властей направлены на разрушение двусторонних отношений», — говорится в официальном комментарии Захаровой.

По её словам, «ответственность за это полностью лежит на литовской стороне».

Дипломат добавила, что об ответных мерах будет объявлено в ближайшее время.

Ранее правительство Литвы постановило понизить уровень дипломатического представительства между Литвой и Россией и предписало российскому послу покинуть страну.

29 марта российский МИД в качестве ответной меры объявил о высылке из страны сотрудников дипломатических миссий Латвии, Литвы и Эстонии.