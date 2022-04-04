Албания отменила визы для россиян с 1 мая по 30 сентября

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Посольство Албании в России сообщило, что в 2022 году российские туристы смогут посещать страну без виз с 1 мая по 30 сентября.
Албания отменила визы для россиян с 1 мая по 30 сентября
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Как уточняется, россияне смогут прибывать в Албанию без разрешения на въезд сроком до 90 дней и должны покинуть её до 30 сентября включительно.

В посольстве добавили, что в случае, если иностранец планирует находится в Албании более 90 дней, ему необходимо получить визу типа D.

Ранее сообщалось, что посольство Норвегии в Москве намерено возобновить приём заявлений от российских граждан на туристические визы с мая 2022 года.

Как сообщил российский премьер-министр Михаил Мишустин, с 9 апреля Россия отменит ранее введённые антикоронавирусные ограничения на полёты в 52 страны, включая Аргентину, Индию и Китай.

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