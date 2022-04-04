Посольство Норвегии в Москве планирует возобновить выдачу турвиз россиянам в мае 2022 года

Посольство Норвегии в Москве намерено возобновить приём заявлений от российских граждан на туристические визы с мая 2022 года, следует из сообщения на сайте дипмиссии.

«Посольство Норвегии рассчитывает на то, что подача заявлений на оформление виз с целью туризма будет возможна с мая 2022 года», — говорится в заявлении.

При этом с 4 апреля россияне уже могут подать заявление на оформление всех видов разрешений на проживание в Норвегии, а также шенгенских виз для посещения родственников и друзей, деловых визитов, участия в культурных, спортивных мероприятиях, обучения и официальных визитов.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин прокомментировал новые правила получения шенгенской визы.

В настоящее время в Шенгенскую зону входят 22 из 27 стран Евросоюза — все, кроме Болгарии, Румынии, Хорватии, Кипра и Ирландии.

Она также включает четыре страны, не входящие в Евросоюз: Исландию, Норвегию, Швейцарию и Лихтенштейн.