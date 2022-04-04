Посольство Норвегии в Москве планирует возобновить выдачу турвиз россиянам в мае 2022 года

Короткая ссылка
Посольство Норвегии в Москве намерено возобновить приём заявлений от российских граждан на туристические визы с мая 2022 года, следует из сообщения на сайте дипмиссии.
Посольство Норвегии в Москве планирует возобновить выдачу турвиз россиянам в мае 2022 года
  • Gettyimages.ru

«Посольство Норвегии рассчитывает на то, что подача заявлений на оформление виз с целью туризма будет возможна с мая 2022 года», — говорится в заявлении.

При этом с 4 апреля россияне уже могут подать заявление на оформление всех видов разрешений на проживание в Норвегии, а также шенгенских виз для посещения родственников и друзей, деловых визитов, участия в культурных, спортивных мероприятиях, обучения и официальных визитов.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин прокомментировал новые правила получения шенгенской визы.

В настоящее время в Шенгенскую зону входят 22 из 27 стран Евросоюза — все, кроме Болгарии, Румынии, Хорватии, Кипра и Ирландии.

Она также включает четыре страны, не входящие в Евросоюз: Исландию, Норвегию, Швейцарию и Лихтенштейн.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить