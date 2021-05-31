В АТОР прокомментировали новые правила получения шенгенской визы

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин прокомментировал новые правила получения шенгенской визы.

«Это анонс правил, которые могут вступить в силу в 2022 году. Фактически речь идёт о цифровизации и создании общей единой базы, которая объединит всю информацию о заявителе на шенгенскую визу — в частности, там будут данные о соблюдении сроков нахождения в ЕС», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, в результате контроль за поездками и всеми категориями виз будет более скрупулёзным — визы станут проверять по базам данных, связанным с безопасностью и миграцией.

«По сути, нововведения будут препятствовать незаконной миграции, на туризм они не нацелены», — пояснил Горин.

Что касается изменений для туристов, то эксперт напомнил, что детям придётся сдавать отпечатки пальцев с шести лет, а граждане после 75 лет, наоборот, будут освобождены от такой процедуры.

Также специалисты будут требовать от граждан цифровое фото.

Ранее Горин в беседе с телеканалом «360» рассказал, что решение о возобновлении авиасообщения с Грецией в полном объёме должен принять оперативный штаб России.