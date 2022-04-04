Власти Нидерландов назначили координатора по реализации санкций против России

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Экс-министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок назначен координатором по реализации санкций против России, следует из текста письма главы МИД королевства Вопке Хукстры палате представителей.
Власти Нидерландов назначили координатора по реализации санкций против России
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«После решения Совета министров от 1 апреля о назначении национального координатора по обеспечению соблюдения санкций в министерстве иностранных дел 4 апреля на эту должность назначен Стеф Блок», — приводит текст документа РИА Новости.

Ранее в пресс-службе кабмина Нидерландов отметили, что антироссийские санкции ЕС имеют серьёзные последствия для нидерландских предпринимателей.

В марте нидерландские банки и финансовые организации заморозили российские активы на сумму более €200 млн (около $220 млн) из-за санкций, связанных с ситуацией на Украине. 

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