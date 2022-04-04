Власти Нидерландов назначили координатора по реализации санкций против России

Экс-министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок назначен координатором по реализации санкций против России, следует из текста письма главы МИД королевства Вопке Хукстры палате представителей.

«После решения Совета министров от 1 апреля о назначении национального координатора по обеспечению соблюдения санкций в министерстве иностранных дел 4 апреля на эту должность назначен Стеф Блок», — приводит текст документа РИА Новости.

Ранее в пресс-службе кабмина Нидерландов отметили, что антироссийские санкции ЕС имеют серьёзные последствия для нидерландских предпринимателей.

В марте нидерландские банки и финансовые организации заморозили российские активы на сумму более €200 млн (около $220 млн) из-за санкций, связанных с ситуацией на Украине.