В Литве рассматривают возможность закрытия границ с Россией и Белоруссией

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Власти Литвы рассматривают возможность закрытия границы с Россией и Белоруссией на фоне событий на Украине, заявил глава МИД республики Габриэлюс Ландсбергис.
В Литве рассматривают возможность закрытия границ с Россией и Белоруссией
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«Идут дискуссии. Точной даты назвать не могу. Когда будут приняты решения, которые предстоит выработать, тогда и объявим», — цитирует его ТАСС.

По словам дипломата, говорить об этом пока преждевременно.

Ранее правительство Литвы постановило понизить уровень дипломатического представительства между Литвой и Россией и предписало российскому послу покинуть страну.

Также принято решение закрыть российское консульство в Клайпеде.

18 марта МИД Литвы объявил персонами нон грата четырёх российских дипломатов

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