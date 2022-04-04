В Литве рассматривают возможность закрытия границ с Россией и Белоруссией
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«Идут дискуссии. Точной даты назвать не могу. Когда будут приняты решения, которые предстоит выработать, тогда и объявим», — цитирует его ТАСС.
По словам дипломата, говорить об этом пока преждевременно.
Ранее правительство Литвы постановило понизить уровень дипломатического представительства между Литвой и Россией и предписало российскому послу покинуть страну.
Также принято решение закрыть российское консульство в Клайпеде.
18 марта МИД Литвы объявил персонами нон грата четырёх российских дипломатов.