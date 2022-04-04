В Литве рассматривают возможность закрытия границ с Россией и Белоруссией

Власти Литвы рассматривают возможность закрытия границы с Россией и Белоруссией на фоне событий на Украине, заявил глава МИД республики Габриэлюс Ландсбергис.

«Идут дискуссии. Точной даты назвать не могу. Когда будут приняты решения, которые предстоит выработать, тогда и объявим», — цитирует его ТАСС.

По словам дипломата, говорить об этом пока преждевременно.

Ранее правительство Литвы постановило понизить уровень дипломатического представительства между Литвой и Россией и предписало российскому послу покинуть страну.

Также принято решение закрыть российское консульство в Клайпеде.

18 марта МИД Литвы объявил персонами нон грата четырёх российских дипломатов.