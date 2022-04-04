Россия и Индия намерены расширить использование нацвалют во взаиморасчётах

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Москва и Нью-Дели намерены расширять использование механизма взаиморасчётов в национальных валютах, заявил в эфире телеканала «Россия 24» посол России в Индии Денис Алипов.
Россия и Индия намерены расширить использование нацвалют во взаиморасчётах
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«У нас уже существует, работает двусторонний механизм рублёво-рупийных взаиморасчётов. Сейчас эти вопросы активно обсуждаются и прорабатываются, мы намерены расширять использование этого механизма», — цитирует его Интерфакс.

В феврале президент России Владимир Путин в разговоре с премьер-министром Индии Нарендрой Моди обсудил вопросы двустороннего сотрудничества.

31 марта издание The Economic Times со ссылкой на источники сообщило о завершении работы по созданию альтернативы SWIFT российским госбанком развития ВЭБ и Резервным банком Индии.

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