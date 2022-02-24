Президент России Владимир Путин обсудил ситуацию на Украине с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

«При обсуждении ситуации вокруг Украины Владимир Путин изложил принципиальные оценки агрессивных действий Киева в отношении мирного населения Донбасса, как и многолетней деструктивной политики, направленной на слом минских договорённостей», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

Моди поблагодарил за пояснения и попросил оказать содействие в обеспечении безопасности граждан Индии, находящихся на Украине. Путин ответил, что будут даны соответствующие указания.

Также во время телефонного разговора были затронуты некоторые вопросы двустороннего сотрудничества в контексте состоявшегося в декабре 2021 года российско-индийского саммита в Нью-Дели.

Ранее российский президент в обращении к гражданам России заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса.