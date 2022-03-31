Economic Times: Индия и Россия завершили работу над созданием альтернативы SWIFT

Российский государственный банк развития ВЭБ и Резервный банк Индии завершили работу по созданию альтернативы SWIFT, сообщает The Economic Times со ссылкой на источники.

«Вероятно, завершили работу над альтернативной транзакционной платформой для облегчения двусторонней торговли после того, как западные санкции заблокировали доступ Москвы к используемой в мире банковской платформе SWIFT», — говорится в материале.

Предполагается, что платёжная система будет установлена в штаб-квартирах ВЭБ и индийского Центробанка и заработает в течение недели.

В феврале президент России Владимир Путин в разговоре с премьер-министром Индии Нарендрой Моди обсудил вопросы двустороннего сотрудничества.