Economic Times: Индия и Россия завершили работу над созданием альтернативы SWIFT

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Российский государственный банк развития ВЭБ и Резервный банк Индии завершили работу по созданию альтернативы SWIFT, сообщает The Economic Times со ссылкой на источники.
Economic Times: Индия и Россия завершили работу над созданием альтернативы SWIFT
  • Legion-Media

«Вероятно, завершили работу над альтернативной транзакционной платформой для облегчения двусторонней торговли после того, как западные санкции заблокировали доступ Москвы к используемой в мире банковской платформе SWIFT», — говорится в материале.

Предполагается, что платёжная система будет установлена в штаб-квартирах ВЭБ и индийского Центробанка и заработает в течение недели.

В феврале президент России Владимир Путин в разговоре с премьер-министром Индии Нарендрой Моди обсудил вопросы двустороннего сотрудничества.

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