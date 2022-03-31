Economic Times: Индия и Россия завершили работу над созданием альтернативы SWIFT
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«Вероятно, завершили работу над альтернативной транзакционной платформой для облегчения двусторонней торговли после того, как западные санкции заблокировали доступ Москвы к используемой в мире банковской платформе SWIFT», — говорится в материале.
Предполагается, что платёжная система будет установлена в штаб-квартирах ВЭБ и индийского Центробанка и заработает в течение недели.
В феврале президент России Владимир Путин в разговоре с премьер-министром Индии Нарендрой Моди обсудил вопросы двустороннего сотрудничества.