Компания-разработчик Wargaming уходит из России и Белоруссии

Компания Wargaming, разработавшая в том числе видеоигры World of Tanks и World of Warships, уходит из России и Белоруссии.

«Wargaming провела стратегический обзор бизнес-операций по всему миру. Компания решила, что не будет владеть или управлять бизнесом в России и Беларуси и покинет обе страны», — говорится в заявлении компании.

С 31 марта разработчик передал свой игровой бизнес в России и Белоруссии под управление российской компании Lesta Studio, которая больше не связана с Wargaming.

«Компания не получит прибыли от этого процесса ни сегодня, ни в будущем. Наоборот, мы ожидаем значительных убытков в результате этого решения», — отметили в компании.

10 марта Sony Interactive Entertainment приостановила поставки и работу PlayStation Store в России.

Также японская Nintendo приостановила поставки в Россию своей продукции — программного обеспечения и игровых консолей, таких как Nintendo Switch.