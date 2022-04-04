Член ОП Данюк: в Европе не скрывают желания нанести удар по русскому народу

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк в беседе с RT прокомментировал призыв премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого отказаться от выдачи россиянам шенгенских виз.

По мнению эксперта, эту меру можно рассматривать как «санкции на российское общество».

Данюк напомнил, что санкции всегда накладывались в отношении государства, аффилированных компаний, бизнесменов, чиновников.

«Никогда не было формулировки и самоцели накладывать как можно больше санкций на российское общество. Это пик русофобской политики, потому что в Европе не скрывают, что хотят нанести как можно больший удар по русскому народу», — отмечает собеседник RT.

Ранее премьер Польши призвал к решительным санкциям в отношении российского общества.

По его словам, следует ввести «запрет выдачи россиянам виз, кроме гуманитарных».

При этом в визовом центре Франции заявили, что страна с 1 апреля возобновляет выдачу виз всех категорий, включая туристические. Также посольство Норвегии в Москве планирует возобновить выдачу турвиз россиянам в мае 2022 года.