В визовом центре заявили, что Франция возобновляет выдачу туристических виз россиянам

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Франция возобновляет выдачу виз всех категорий, включая туристические, с 1 апреля, сообщили РИА Новости в визовом центре Франции.
В визовом центре заявили, что Франция возобновляет выдачу туристических виз россиянам
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«Совершенно верно, с 1 апреля заявление на визу могут подавать все остальные (даже те, кто не имел ранее французской визы), в том числе в туристических целях», — сказали в визовом центре.

Уточняется, что прививка для оформления визы более не требуется.

Ранее министр туризма Египта официально подтвердил временную отмену штрафов для российских туристов за просрочку периода безвизового пребывания в Шарм-эш-Шейхе.

2 марта визовый центр Италии в России объявил о возобновлении оформления туристических виз.

Между тем Ростуризм рекомендовал россиянам воздержаться от посещения стран, которые ввели антироссийские санкции.

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