Россиянам рекомендовали воздержаться от посещения стран, которые ввели санкции

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Ростуризм рекомендовал россиянам воздержаться от посещения стран, которые ввели антироссийские санкции.
Россиянам рекомендовали воздержаться от посещения стран, которые ввели санкции
  • РИА Новости

«Ростуризм настоятельно рекомендует всем гражданам России, которые отправляются за рубеж в туристические и деловые поездки, по возможности отказаться от посещения стран, которые ввели санкции и ограничения по отношению к России», — цитирует ТАСС главу ведомства Зарину Догузову.

Евросоюз с 28 февраля запретил российским воздушным судам приземляться, взлетать или пролетать над своей территорией.

Отмечается, что данное требование распространяется на все воздушные суда, эксплуатируемые российскими авиаперевозчиками, зарегистрированными в России, и на те, что не зарегистрированы в России, но каким-либо образом контролируются российским физическим или юридическим лицом или организацией.

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