Россиянам рекомендовали воздержаться от посещения стран, которые ввели санкции

Ростуризм рекомендовал россиянам воздержаться от посещения стран, которые ввели антироссийские санкции.

«Ростуризм настоятельно рекомендует всем гражданам России, которые отправляются за рубеж в туристические и деловые поездки, по возможности отказаться от посещения стран, которые ввели санкции и ограничения по отношению к России», — цитирует ТАСС главу ведомства Зарину Догузову.

Евросоюз с 28 февраля запретил российским воздушным судам приземляться, взлетать или пролетать над своей территорией.

Отмечается, что данное требование распространяется на все воздушные суда, эксплуатируемые российскими авиаперевозчиками, зарегистрированными в России, и на те, что не зарегистрированы в России, но каким-либо образом контролируются российским физическим или юридическим лицом или организацией.