Ростуризм: в Шарм-эш-Шейхе для россиян временно отменили штрафы за просроченные визы

Короткая ссылка
Глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что министр туризма Египта официально подтвердил временную отмену штрафов для российских туристов за просрочку периода безвизового пребывания в Шарм-эш-Шейхе.
Ростуризм: в Шарм-эш-Шейхе для россиян временно отменили штрафы за просроченные визы
  • РИА Новости

Она отметила, что с учётом текущих обстоятельств с отменами рейсов Ростуризму поступало много жалоб от туристов по поводу штрафов за просроченные визы.

«В связи с чем попросила египетскую сторону о содействии. Спасибо коллеге за оперативную поддержку!» — написала она в Telegram.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин в беседе с Nation News рассказал о популярных маршрутах по стране.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить