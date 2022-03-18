Ростуризм: в Шарм-эш-Шейхе для россиян временно отменили штрафы за просроченные визы
- РИА Новости
Она отметила, что с учётом текущих обстоятельств с отменами рейсов Ростуризму поступало много жалоб от туристов по поводу штрафов за просроченные визы.
«В связи с чем попросила египетскую сторону о содействии. Спасибо коллеге за оперативную поддержку!» — написала она в Telegram.
Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин в беседе с Nation News рассказал о популярных маршрутах по стране.