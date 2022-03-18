Ростуризм: в Шарм-эш-Шейхе для россиян временно отменили штрафы за просроченные визы

Глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что министр туризма Египта официально подтвердил временную отмену штрафов для российских туристов за просрочку периода безвизового пребывания в Шарм-эш-Шейхе.

Она отметила, что с учётом текущих обстоятельств с отменами рейсов Ростуризму поступало много жалоб от туристов по поводу штрафов за просроченные визы.

«В связи с чем попросила египетскую сторону о содействии. Спасибо коллеге за оперативную поддержку!» — написала она в Telegram.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин в беседе с Nation News рассказал о популярных маршрутах по стране.