В Кремле назвали воинственной позицию Польши по размещению ядерного оружия
- РИА Новости
Ранее польский вице-премьер, председатель Комитета по национальной безопасности и делам обороны Ярослав Качиньский заявил в интервью Welt am Sonntag, что Польша готова разместить у себя ядерное оружие США.
«В целом линия польского руководства последнее время вызывает глубокую обеспокоенность: линия чрезвычайно воинственная, антироссийская, и предлагаемые действия, конечно, могут привести лишь к дальнейшему росту напряжённости на континенте», — заявил он на брифинге с журналистами.
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT, комментируя заявление Качиньского, сообщил, что Польша «страдает русофобией и русоненавистничеством».