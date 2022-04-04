В Кремле назвали воинственной позицию Польши по размещению ядерного оружия

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Готовность польских властей говорить о размещении на территории страны ядерного оружия США вызывает у России обеспокоенность, такая линия поведения является воинственной и может привести к росту напряжённости в Европе. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
В Кремле назвали воинственной позицию Польши по размещению ядерного оружия
  • РИА Новости

Ранее польский вице-премьер, председатель Комитета по национальной безопасности и делам обороны Ярослав Качиньский заявил в интервью Welt am Sonntag, что Польша готова разместить у себя ядерное оружие США.

«В целом линия польского руководства последнее время вызывает глубокую обеспокоенность: линия чрезвычайно воинственная, антироссийская, и предлагаемые действия, конечно, могут привести лишь к дальнейшему росту напряжённости на континенте», — заявил он на брифинге с журналистами.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT, комментируя заявление Качиньского, сообщил, что Польша «страдает русофобией и русоненавистничеством».

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