Сенатор Цеков — о заявлении Польши про ядерное оружие США: Польша страдает русофобией

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Полина Полетаева
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT прокомментировал заявление польского вице-премьера Ярослава Качиньского о том, что Польша готова разместить у себя ядерное оружие США.
Сенатор Цеков — о заявлении Польши про ядерное оружие США: Польша страдает русофобией
  • РИА Новости

«Я считаю, что каждый руководитель любого государства больше должен беспокоиться о безопасности своей страны и своего народа. А то, что предлагает Качиньский, он фактически считает, что Польша должна стать одним из первых объектов для нанесения возможного ядерного удара при возникновении какого-то конфликта. И это поляки должны понимать», — сказал сенатор.

По его мнению, польский вице-премьер сделал «крайне глупое заявление».

«Политик должен думать о безопасности своего государства... Кроме всего прочего, Польша страдает русофобией, я бы даже сказал русоненавистничеством. Из-за этого они делают такие заявления, а также многие другие. Ведь это подразумевает, что ядерное оружие, которое будет размещено в Польше, будет направлено именно против России», — добавил Цеков.

Ранее польский вице-премьер заявил о готовности Польши разместить у себя ядерное оружие США.

По его словам, в настоящий момент такой вопрос не ставится, но он отметил, что «это скоро может измениться».

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