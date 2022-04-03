Политолог Почта оценил заявление властей Польши о готовности принять ядерное оружие США

Профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта в беседе с RT прокомментировал заявление польского вице-премьера Ярослава Качиньского о том, что Польша готова разместить у себя ядерное оружие США.

«Качиньские, этот и его покойный брат, — часть той польской элиты, которая искренне, глубоко и на грани безумия ненавидит Россию. Поэтому от данного политика вполне можно ждать таких выступлений», — рассказал политолог.

Он отметил, что оценивать их с рациональной точки зрения «просто бессмысленно».

«Желание свою страну сделать возможным центром ядерного конфликта — такого может хотеть только человек, потерявший чувство реальности из-за патологической ненависти к России. Я не думаю, что политические лидеры западных стран отнесутся к этому заявлению всерьёз», — указал Почта.

Он также добавил, что «НАТО движется на восток и тактическое ядерное оружие продвигается к российским границам».

«Качиньский в данном случае подыгрывает Соединённым Штатам и НАТО. Но вот с точки зрения интересов польского народа это безумие», — заключил собеседник RT.

Ранее польский вице-премьер заявил о готовности Польши разместить у себя ядерное оружие США.

По его словам, в настоящий момент такой вопрос не ставится, но он отметил, что «это скоро может измениться».