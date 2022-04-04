Медведев отреагировал на идею «слетевшего с катушек» Моравецкого ввести санкции против ЕР

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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, который заявил о возможных санкциях против всех членов партии «Единая Россия», «слетел с катушек» на почве русофобии, считает зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
Медведев отреагировал на идею «слетевшего с катушек» Моравецкого ввести санкции против ЕР
  • РИА Новости

«В ответ на инициативу окончательно слетевшего с катушек на почве русофобии польского псевдопремьера Моравецкого, предложившего ввести санкции против всех членов партии «Единая Россия», можно рассмотреть вопрос о введении симметричных санкций против всех членов и вообще всех голосующих за польскую партию с неблагозвучным названием PiS», — приводит слова Медведева его помощник Олег Осипов.

По словам Медведева, российская сторона сможет «перечислить поимённо всех негодяев в Польше», пишет РИА Новости.

Ранее Моравецкий заявил, что власти Польши будут добиваться в ЕС введения санкций против всех членов партии «Единая Россия».

Сам Моравецкий ранее признал, что русофобия стала мейнстримом в его стране.

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