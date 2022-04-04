Польский премьер предложил ввести санкции против всех членов партии «Единая Россия»

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Власти Польши будут добиваться в ЕС введения санкций против всех членов партии «Единая Россия», заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.
Польский премьер предложил ввести санкции против всех членов партии «Единая Россия»
  • РИА Новости

«На последнем саммите ЕС мы предложили санкции в отношении всех членов партии «Единая Россия», — цитирует его ТАСС.

По словам Моравецкого, «все несут ответственность».

Как сообщает агентство, членами российской партии являются более 2 млн человек.

Ранее польский премьер потребовал собрать срочный саммит Евросоюза для обсуждения ситуации на Украине и наложения на Россию новых ограничений.

Он предложил конфисковать имущество и средства России и россиян за рубежом и прекратить все торговые отношения.

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