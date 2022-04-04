Польский премьер предложил ввести санкции против всех членов партии «Единая Россия»
- РИА Новости
«На последнем саммите ЕС мы предложили санкции в отношении всех членов партии «Единая Россия», — цитирует его ТАСС.
По словам Моравецкого, «все несут ответственность».
Как сообщает агентство, членами российской партии являются более 2 млн человек.
Ранее польский премьер потребовал собрать срочный саммит Евросоюза для обсуждения ситуации на Украине и наложения на Россию новых ограничений.
Он предложил конфисковать имущество и средства России и россиян за рубежом и прекратить все торговые отношения.