Польский премьер предложил ввести санкции против всех членов партии «Единая Россия»

Власти Польши будут добиваться в ЕС введения санкций против всех членов партии «Единая Россия», заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.

«На последнем саммите ЕС мы предложили санкции в отношении всех членов партии «Единая Россия», — цитирует его ТАСС.

По словам Моравецкого, «все несут ответственность».

Как сообщает агентство, членами российской партии являются более 2 млн человек.

Ранее польский премьер потребовал собрать срочный саммит Евросоюза для обсуждения ситуации на Украине и наложения на Россию новых ограничений.

Он предложил конфисковать имущество и средства России и россиян за рубежом и прекратить все торговые отношения.