Яровая: по дипканалам запустили процедуру приглашения Нуланд в Россию

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По дипломатическим каналам запустили процедуру приглашения замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд в Россию, заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.
Яровая: по дипканалам запустили процедуру приглашения Нуланд в Россию
  • РИА Новости

По словам Яровой, с учётом нахождения Нуланд в период с 2 по 9 апреля в странах Европы, в Думе сочли это время удобным для её приглашения в Россию.

«У неё не будет оснований сказать о том, что она находится далеко и что у неё график, который не позволяет дать ответы на эти вопросы. Это, знаете, тест на честность, потому что, если госпожа Нуланд подтвердила, что лаборатории на территории Украины есть и они имеют к этому отношение, значит, она может и ответить на вопросы, для чего они создавались», — цитирует её пресс-служба Думы.

В Госдепе ранее анонсировали визит Нуланд в страны Европы для обсуждения ситуации на Украине.

До этого парламентская комиссия по расследованию деятельности биолабораторий на Украине начала прорабатывать возможность приглашения замгоссекретаря США по политвопросам Виктории Нуланд и сына президента США Хантера Байдена для дачи показаний.

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