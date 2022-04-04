В Белом доме заявили, что Джо Байден уверен в законопослушности своего сына

Президент США Джо Байден уверен, что его сын Хантер Байден не нарушал законы на Украине, заявил в эфире телеканала АВС глава аппарата Белого дома Рон Клайн.

«Конечно, президент уверен, что его сын не нарушал закон», — цитирует Клайна РИА Новости.

По данным агентства, в США набирает обороты налоговое расследование в отношении Хантера Байдена по фактам выплат, полученных сыном президента во время работы в совете директоров украинской газовой компании Burisma.

В России инвестиционный фонд Байдена-младшего подозревают в финансировании деятельности биолабораторий на Украине.

Ранее вице-спикер Госдумы Ирина Яровая заявила, что парламентская комиссия по расследованию деятельности биолабораторий на Украине прорабатывает возможность приглашения замгоссекретаря США по политвопросам Виктории Нуланд и Хантера Байдена для дачи показаний.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что инвестиционный фонд Хантера Байдена участвовал в финансировании военно-биологической программы Пентагона на Украине.