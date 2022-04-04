В Белом доме заявили, что Джо Байден уверен в законопослушности своего сына

Короткая ссылка
Президент США Джо Байден уверен, что его сын Хантер Байден не нарушал законы на Украине, заявил в эфире телеканала АВС глава аппарата Белого дома Рон Клайн.
В Белом доме заявили, что Джо Байден уверен в законопослушности своего сына
  • AP

«Конечно, президент уверен, что его сын не нарушал закон», — цитирует Клайна РИА Новости.

По данным агентства, в США набирает обороты налоговое расследование в отношении Хантера Байдена по фактам выплат, полученных сыном президента во время работы в совете директоров украинской газовой компании Burisma.

В России инвестиционный фонд Байдена-младшего подозревают в финансировании деятельности биолабораторий на Украине.

Ранее вице-спикер Госдумы Ирина Яровая заявила, что парламентская комиссия по расследованию деятельности биолабораторий на Украине прорабатывает возможность приглашения замгоссекретаря США по политвопросам Виктории Нуланд и Хантера Байдена для дачи показаний.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что инвестиционный фонд Хантера Байдена участвовал в финансировании военно-биологической программы Пентагона на Украине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить