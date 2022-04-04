Генсек ООН Гутерреш призвал к независимому расследованию событий в Буче

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал к независимому расследованию произошедшего в украинском городе Буче, которое в Минобороны России назвали постановочной провокацией.

«Крайне важно, чтобы независимое расследование привело к эффективному привлечению к ответу», — передаёт РИА Новости его заявление.

3 апреля Минобороны России опровергло обвинения со стороны киевского режима в якобы убийстве мирных жителей в Буче.

В Москве напомнили, что мэр Бучи Анатолий Федорук 31 марта в своём видеообращении подтвердил, что в городе никого из российских военных нет, более того, он не упоминал о каких-либо «расстрелянных на улицах местных жителях со связанными руками».

Россия запросила заседание Совбеза ООН на понедельник, 4 апреля, в связи с «вопиющей провокацией украинских радикалов» в украинском городе Буче.