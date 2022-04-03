Канцлер ФРГ Шольц заявил о планах Запада ввести новые санкции против России
- AP
«В кругу союзников мы примем в ближайшие дни новые меры», — цитирует его ТАСС.
По словам Шольца, президент России Владимир Путин и его сторонники «ощутят последствия» новых санкционных мер.
Ранее министр финансов ФРГ Кристиан Линднер заявил, что власти Германии намерены начать обсуждение с партнёрами вопроса об ужесточении антироссийских санкций уже 4 апреля.
В свою очередь, глава МИД Германии Анналена Бербок подтвердила намерение ужесточить санкции в отношении России.