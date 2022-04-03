Джонсон заявил о намерении Британии усилить санкции в отношении России

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о намерении Лондона усилить санкции в отношении России.

«Мы расширяем наши санкции, увеличиваем военную поддержку (Украине. — RT) и пакет гуманитарной помощи, чтобы помочь людям на местах», — цитирует Джонсона ТАСС.

Ранее министр финансов ФРГ Кристиан Линднер заявил, что власти Германии намерены начать обсуждение с партнёрами вопроса об ужесточении антироссийских санкций уже 4 апреля.

В свою очередь, глава МИД Германии Анналена Бербок подтвердила намерение ужесточить санкции в отношении России.