Джонсон заявил о намерении Британии усилить санкции в отношении России

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о намерении Лондона усилить санкции в отношении России.
Джонсон заявил о намерении Британии усилить санкции в отношении России
  • AP

«Мы расширяем наши санкции, увеличиваем военную поддержку (Украине. — RT) и пакет гуманитарной помощи, чтобы помочь людям на местах», — цитирует Джонсона ТАСС.

Ранее министр финансов ФРГ Кристиан Линднер заявил, что власти Германии намерены начать обсуждение с партнёрами вопроса об ужесточении антироссийских санкций уже 4 апреля.

В свою очередь, глава МИД Германии Анналена Бербок подтвердила намерение ужесточить санкции в отношении России.

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