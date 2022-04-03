Die Welt: власти Германии отказались поставлять Украине 100 БМП Marder

Германия отказалась поставлять на Украину 100 единиц боевых машин пехоты Marder. Об этом информирует издание Die Welt.

Отмечается, что глава Минобороны Украины Алексей Резников ранее направил в Министерство обороны Германии письмо с просьбой передать Киеву 100 БМП типа Marder и другие тяжёлые вооружения.

Министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт в телефонном разговоре с Резниковым отклонила эту просьбу, сообщает издание.

«Все наши БМП Marder связаны обязательствами в рамках НАТО, вопрос их вывода с позиций в таком случае должен был бы решаться в рамках НАТО», — уточнили в Минобороны ФРГ.

Ранее на Украину из Германии прибыли 1,5 тыс. ПЗРК «Стрела», 100 пулемётов MG3 и 8 млн пистолетных патронов.

Как заявила Ламбрехт в эфире телеканала ZDF, Берлин не намерен впредь сообщать о поставках вооружения на Украину.