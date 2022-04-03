Die Welt: власти Германии отказались поставлять Украине 100 БМП Marder
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Отмечается, что глава Минобороны Украины Алексей Резников ранее направил в Министерство обороны Германии письмо с просьбой передать Киеву 100 БМП типа Marder и другие тяжёлые вооружения.
Министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт в телефонном разговоре с Резниковым отклонила эту просьбу, сообщает издание.
«Все наши БМП Marder связаны обязательствами в рамках НАТО, вопрос их вывода с позиций в таком случае должен был бы решаться в рамках НАТО», — уточнили в Минобороны ФРГ.
Ранее на Украину из Германии прибыли 1,5 тыс. ПЗРК «Стрела», 100 пулемётов MG3 и 8 млн пистолетных патронов.
Как заявила Ламбрехт в эфире телеканала ZDF, Берлин не намерен впредь сообщать о поставках вооружения на Украину.