Die Welt: власти Германии отказались поставлять Украине 100 БМП Marder

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Германия отказалась поставлять на Украину 100 единиц боевых машин пехоты Marder. Об этом информирует издание Die Welt.
Die Welt: власти Германии отказались поставлять Украине 100 БМП Marder
  • Gettyimages.ru

Отмечается, что глава Минобороны Украины Алексей Резников ранее направил в Министерство обороны Германии письмо с просьбой передать Киеву 100 БМП типа Marder и другие тяжёлые вооружения.

Министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт в телефонном разговоре с Резниковым отклонила эту просьбу, сообщает издание.

«Все наши БМП Marder связаны обязательствами в рамках НАТО, вопрос их вывода с позиций в таком случае должен был бы решаться в рамках НАТО», — уточнили в Минобороны ФРГ.

Ранее на Украину из Германии прибыли 1,5 тыс. ПЗРК «Стрела», 100 пулемётов MG3 и 8 млн пистолетных патронов.

Как заявила Ламбрехт в эфире телеканала ZDF, Берлин не намерен впредь сообщать о поставках вооружения на Украину.

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