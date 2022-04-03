Посольство России призывает россиян воздержаться от поездок в Сомали

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Посольство России в Джибути и по совместительству в Сомали настоятельно рекомендует россиянам отказаться от посещения территории сомалийского государства.
Посольство России призывает россиян воздержаться от поездок в Сомали
  • AP

«Настоятельно призываем всех российских граждан строго воздерживаться от поездок в Сомали. В свою очередь, посольство продолжает внимательно отслеживать ситуацию «на земле», — сообщили ТАСС в российском диппредставительстве.

Отмечается, что обстановка в Сомали остаётся напряжённой и есть сведения, что террористы в ближайшее время сосредоточат усилия на сомалийской столице, где состоится церемония инаугурации членов парламента и избрание главы этого государства.

В сентябре по меньшей мере восемь человек погибли в результате взрыва заминированного автомобиля в Могадишо, нападение произошло у президентского дворца.

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