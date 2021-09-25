При взрыве в Могадишо погибли восемь человек
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«Мы подтвердили, что восемь человек, в основном мирные жители, погибли и ещё семь получили ранения в результате взрыва заминированного автомобиля», — сказал комиссар района Хамар-Джаджаб Мукави Ахмед Муди.
Ответственность за нападение взяла террористическая группировка «Аш-Шабаб», уточняет агентство.
В январе африканское командование ВС США в координации с правительством Сомали нанесло два авиаудара по объектам террористической группировки «Аш-Шабаб» на юге страны.