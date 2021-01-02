США нанесли два авиаудара по объектам террористов на юге Сомали

Африканское командование ВС США в координации с правительством Сомали нанесло два воздушных удара по объектам террористической группировки «Аш-Шабаб» на юге страны. Об этом говорится в коммюнике на официальном сайте командования.

«Оба удара были нанесены в окрестностях города Куньо-Барроу. Первоначальные оценки свидетельствуют, что в результате были уничтожены обе цели», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что, согласно имеющимся данным, никто из мирных жителей не пострадал.

В командовании подчеркнули, что эта акция ВС США «демонстрирует неизменную приверженность Сомали и региональным партнёрам».

Ранее в Пентагоне сообщили, что Соединённые Штаты выведут из Сомали большую часть войск к началу 2021 года.