Явка на выборы в Сербии составила 9,59% на 11:00

Явка на президентские и парламентские выборы в Сербии составила 9,59% на 11:00 мск.

Об сообщает ТАСС со ссылкой на заявление директора Республиканского статистического управления страны Миладина Ковачевича.

«Явка до 10:00 (11:00 мск) составила 9,59% от числа имеющих право голоса граждан, в Белградском регионе проголосовали 8,53%, в регионе Воеводина — 12,32%, в регионе Шумадия и Западная Сербия проголосовали 8,02%, в регионе Юго-Восточной Сербии — 9,5%», — сообщил Ковачевич.

Он отметил, что в сводке не отражены данные явки из Косова и Метохии, где голосование не проводится.

Ранее республиканская избирательная комиссия Сербии сообщила, что в стране открылись участки на выборах президента, парламента и органов местного самоуправления в ряде муниципалитетов.