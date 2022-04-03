В Сербии открылись участки на выборах президента страны и депутатов парламента

Республиканская избирательная комиссия Сербии сообщила, что в стране открылись участки на выборах президента, парламента и органов местного самоуправления в ряде муниципалитетов.

Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что в Сербии проходят очередные выборы президента, досрочные выборы 250 депутатов Скупщины (однопалатного парламента), а также выборы в органы местного самоуправления в городах Белград, Бор и десятке других муниципалитетов.

Граждане страны могут проголосовать на выборах с 07:00 (08:00 мск) до 20:00 (21:00 мск) на более чем 8 тыс. участков в стране и в 77 местах для голосования в 34 странах мира.

Всего на пост президента Сербии претендуют восемь кандидатов, которых поддерживают один или несколько избирательных блоков.

Ранее сообщалось, что первый зампред комитета по образованию и науке Дмитрий Василенко возглавит делегацию Совфеда России, которая будет наблюдать за ходом выборов в Сербии.