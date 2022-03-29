Делегация Совфеда России будет наблюдать за выборами в Сербии

Первый зампред комитета по образованию и науке Дмитрий Василенко возглавит делегацию Совфеда России, которая будет наблюдать за ходом выборов в Сербии, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачёв.

«Миссия от Совфеда едет, возглавляет Дмитрий Василенко. И ещё три сенатора», — сказал он в комментарии РИА Новости.

Президентские и парламентские выборы в Сербии назначены на 3 апреля.

Ранее сообщалось, что сербский президент Александр Вучич распустил народную скупщину (парламент) страны.

Правящая Сербская прогрессивная партия приняла решение о выдвижении Вучича в качестве кандидата на пост главы государства.