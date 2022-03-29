Делегация Совфеда России будет наблюдать за выборами в Сербии
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«Миссия от Совфеда едет, возглавляет Дмитрий Василенко. И ещё три сенатора», — сказал он в комментарии РИА Новости.
Президентские и парламентские выборы в Сербии назначены на 3 апреля.
Ранее сообщалось, что сербский президент Александр Вучич распустил народную скупщину (парламент) страны.
Правящая Сербская прогрессивная партия приняла решение о выдвижении Вучича в качестве кандидата на пост главы государства.