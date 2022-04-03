Вучич проголосовал на выборах президента и депутатов парламента Сербии

Президент Сербии Александр Вучич утром 3 апреля проголосовал на выборах главы государства и депутатов парламента страны.

Об этом информирует РИА Новости.

Как отмечается, Вучич проголосовал около 08:00 (9:00 мск) на участке в районе Нови-Београд.

«Сегодня важный день. Уверен, люди выберут продолжение политики, при которой Сербия будет одной из наиболее быстро растущих стран», — отметил действующий глава государства.

Он также добавил, что важно сохранить мир и стабильность.

Всего на пост президента Сербии претендуют восемь кандидатов, которых поддерживают один или несколько избирательных блоков.

Ранее республиканская избирательная комиссия Сербии сообщила, что в стране открылись участки на выборах президента, парламента и органов местного самоуправления в ряде муниципалитетов.