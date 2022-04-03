Вучич проголосовал на выборах президента и депутатов парламента Сербии
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Об этом информирует РИА Новости.
Как отмечается, Вучич проголосовал около 08:00 (9:00 мск) на участке в районе Нови-Београд.
«Сегодня важный день. Уверен, люди выберут продолжение политики, при которой Сербия будет одной из наиболее быстро растущих стран», — отметил действующий глава государства.
Он также добавил, что важно сохранить мир и стабильность.
Всего на пост президента Сербии претендуют восемь кандидатов, которых поддерживают один или несколько избирательных блоков.
Ранее республиканская избирательная комиссия Сербии сообщила, что в стране открылись участки на выборах президента, парламента и органов местного самоуправления в ряде муниципалитетов.