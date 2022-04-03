Японский министр назвал усиление санкций против России «единственным путём»
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«На нынешней стадии (развития событий. — RT) другого пути, кроме как дальше усиливать санкции против России, нет», —цитирует РИА Новости Хагиуду.
Как подчеркнул министр, «нельзя отрицать и того, что невозможно избежать негативных последствий вводимых санкций» и на японскую экономику.
По его словам, в частности, если ситуация в регионе затянется, то японским компаниям, осуществляющим деятельность в России, будет сложно продолжать вести бизнес.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что санкции стран Запада в отношении России не работают, доказательством этого является укрепление курса рубля.
В МИД России подчеркнули, что российская сторона будет жёстко отвечать на любые враждебные акции со стороны западных стран.