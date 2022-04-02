Зеленский заявил, что хотел бы видеть Китай на стороне Украины

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Украинский президент Владимир Зеленский в интервью телеканалу Fox News признался, что хотел бы видеть Китай на стороне Украины.

«Я бы хотел Китай на нашей стороне. Но выбор за ними. Думаю, без прямой связи США и КНР будет невозможно достичь результата, необходимого миру», — цитирует Зеленского РИА Новости.

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян ранее сообщил, что Пекин придерживается независимой позиции в отношении событий на Украине. 

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал страны мира способствовать диалогу России и Украины, а не «подливать масла в огонь».

30 марта министр иностранных дел Китая Ван И заявил о необходимости извлечь уроки из украинского кризиса.

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