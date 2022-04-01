Си Цзиньпин призвал мир способствовать диалогу России и Украины

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал страны мира способствовать диалогу России и Украины, а не «подливать масла в огонь».

Как сообщает агентство «Синьхуа», об этом он сказал в ходе своего выступления на прошедшем саммите Европейский союз — Китай.

«Международное сообщество должно продолжать создавать условия и среду для переговорного процесса между Россией и Украиной... Нельзя подливать масла в огонь и обострять противоречия», — цитирует его ТАСС.

Ранее премьер Госсовета КНР Ли Кэцян заявил, что Пекин придерживается независимой позиции в отношении событий на Украине.

30 марта министр иностранных дел Китая Ван И заявил о необходимости извлечь уроки из украинского кризиса, а также отреагировать на закономерные озабоченности всех сторон в сфере безопасности.