Си Цзиньпин призвал мир способствовать диалогу России и Украины

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Председатель КНР Си Цзиньпин призвал страны мира способствовать диалогу России и Украины, а не «подливать масла в огонь».
Си Цзиньпин призвал мир способствовать диалогу России и Украины
  • AP
  • © Olivier Matthys

Как сообщает агентство «Синьхуа», об этом он сказал в ходе своего выступления на прошедшем саммите Европейский союз — Китай.

«Международное сообщество должно продолжать создавать условия и среду для переговорного процесса между Россией и Украиной... Нельзя подливать масла в огонь и обострять противоречия», — цитирует его ТАСС.

Ранее премьер Госсовета КНР Ли Кэцян заявил, что Пекин придерживается независимой позиции в отношении событий на Украине

30 марта министр иностранных дел Китая Ван И заявил о необходимости извлечь уроки из украинского кризиса, а также отреагировать на закономерные озабоченности всех сторон в сфере безопасности.

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