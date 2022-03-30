Глава МИД Китая заявил о необходимости извлечь уроки из украинского кризиса

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Министр иностранных дел Китая Ван И заявил о необходимости извлечь уроки из украинского кризиса, а также отреагировать на закономерные озабоченности всех сторон в сфере безопасности.
Глава МИД Китая заявил о необходимости извлечь уроки из украинского кризиса
  • Gettyimages.ru
  • © Du Yang/China News Service

Заявление Ван И, сделанное им на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым, опубликовал китайский МИД.

«В долгосрочной перспективе следует извлечь уроки из украинского кризиса, на основе принципов взаимного уважения и неделимости безопасности отреагировать на закономерные озабоченности всех сторон в сфере безопасности», — цитирует его РИА Новости.

Китайский министр заявил, что необходимо путём диалога и переговоров встроить сбалансированную, эффективную и устойчивую систему европейской безопасности, а также добиться долговременного порядка и долгосрочной стабильности в Европе.

Ранее Лавров и Ван И отметили контрпродуктивность незаконных односторонних санкций против России.

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