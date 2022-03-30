Лавров и Ван И отметили контрпродуктивность незаконных односторонних санкций против России
- РИА Новости
- © Пресс-служба МИД РФ
Об этом говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.
«Стороны отметили контрпродуктивный характер незаконных односторонних санкций, введённых в отношении России США и их сателлитами», — отмечается в сообщении.
Ранее заместитель постоянного представителя Китая при ООН Дай Бин заявил, что санкции серьёзно повлияли на мировые финансовые рынки и будут создавать новые гуманитарные проблемы.