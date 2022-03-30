Лавров и Ван И отметили контрпродуктивность незаконных односторонних санкций против России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД КНР Ван И отметили контрпродуктивность незаконных односторонних санкций против российской стороны.

Об этом говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Стороны отметили контрпродуктивный характер незаконных односторонних санкций, введённых в отношении России США и их сателлитами», — отмечается в сообщении.

Ранее заместитель постоянного представителя Китая при ООН Дай Бин заявил, что санкции серьёзно повлияли на мировые финансовые рынки и будут создавать новые гуманитарные проблемы.