Лавров и Ван И отметили контрпродуктивность незаконных односторонних санкций против России

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД КНР Ван И отметили контрпродуктивность незаконных односторонних санкций против российской стороны.
Лавров и Ван И отметили контрпродуктивность незаконных односторонних санкций против России
  • РИА Новости
  • © Пресс-служба МИД РФ

Об этом говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Стороны отметили контрпродуктивный характер незаконных односторонних санкций, введённых в отношении России США и их сателлитами», — отмечается в сообщении.

Ранее заместитель постоянного представителя Китая при ООН Дай Бин заявил, что санкции серьёзно повлияли на мировые финансовые рынки и будут создавать новые гуманитарные проблемы.

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