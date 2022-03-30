Зампостпреда Китая при ООН: санкции будут создавать в мире новые гуманитарные проблемы

Санкции серьёзно повлияли на мировые финансовые рынки и будут создавать новые гуманитарные проблемы. Об этом заявил заместитель постоянного представителя Китая при ООН Дай Бин.

По словам дипломата, «эскалация санкций серьёзно негативно повлияла на финансовые рынки, на торговлю, продовольствие».

«Она будет влиять на жизнь общественности и будет создавать новые гуманитарные проблемы», — цитирует ТАСС Дай Бина.

По его словам, «развивающиеся страны не являются сторонами этого конфликта, их нельзя втягивать в конфронтацию, они не должны страдать от последствий геополитических столкновений между крупными державами».

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что ЕС санкциями против России подрывает экономику стран союза, обрекает европейцев на жизнь с запредельными ценами на топливо и электричество.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что антироссийские санкции наносят огромный ущерб экономикам стран, которые ввели ограничительные меры против Москвы, неизвестно, кто больше от них пострадает.