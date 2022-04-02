В Судане предупредили о высылке спецпосланника ООН за вмешательство в дела страны

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Возглавляющий Суверенный совет Судана генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан предупредил спецпосланника генсека ООН по Судану Волкера Первеса о возможной высылке за вмешательство во внутригосударственные дела.

По данным Al Arabiya, аль-Бурхан потребовал спецпосланника ООН «прекратить упорствовать в превышении полномочий миссии» и открыто вмешиваться во внутренние дела государства. По его словам, это чревато высылкой эмиссара ООН из страны.

Вместе с этим аль-Бурхан призвал международную организацию и Африканский союз к содействию диалогу между суданцами и избегать превышения полномочий.

3 января заведующий консульским отделом посольства России в Хартуме Георгий Амбарцумян сообщал, что обстановка в городе после объявления об уходе в отставку премьер-министра Судана Абдаллы Хамдука спокойная.

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