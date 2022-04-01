Глава белорусского МИД объяснил попытки Запада изолировать Белоруссию и Россию

Глава белорусского Министерства иностранных дел Владимир Макей заявил, что стремление Запада изолировать Белоруссию и Россию на международной арене продиктовано тем, что страны имеют своё мнение.

«Нынешняя демонизация России и Белоруссии, стремление изолировать на международной арене эти государства, задушить экономику и сменить власть (об этом уже не стесняясь говорят сильные мира сего) — это следствие того, что государства изволили говорить своим голосом и иметь своё мнение», — цитирует его БЕЛТА.

По его словам, нынешние события в регионе — результат нежелания Запада слышать другие государства в вопросах безопасности и принимать специфику различных народов.

«Налицо своевольное, произвольное толкование принципов международного права», — сказал Макей.

Ранее Макей и глава МИД России Сергей Лавров обсудили по телефону противодействие санкционному давлению Запада.