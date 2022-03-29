Лавров и Макей обсудили противодействие санкционному давлению Запада

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Министры иностранных дел Белоруссии и России Владимир Макей и Сергей Лавров обсудили по телефону противодействие санкционному давлению Запада.
Лавров и Макей обсудили противодействие санкционному давлению Запада
  • globallookpress.com
  • © MFA Russia

Об этом сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

«Стороны обсудили текущие вопросы двустороннего сотрудничества и союзного строительства, а также график предстоящих российско-белорусских контактов и мероприятий по линии ОДКБ... Было условлено наращивать плотную координацию во внешнеполитической сфере, в том числе совместное противодействие нелегитимному санкционному давлению со стороны ряда западных стран», — говорится в заявлении.

Также отмечается, что министры обменялись мнениями по актуальным региональным проблемам, включая ход специальной военной операции России на Украине и российско-украинских переговоров. 

Ранее Лавров и глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу во время телефонного разговора обсудили ситуацию на Украине. 

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