«Царьград» заявил о получении 1 млрд рублей неустойки от Google

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«Царьград» получил 1 млрд рублей неустойки от Google за неисполнение решения суда о восстановлении его YouTube-канала.
«Царьград» заявил о получении 1 млрд рублей неустойки от Google
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Об этом говорится в сообщении на сайте телеканала.

В заявлении также говорится, что если Google продолжит игнорировать законодательство России, то «через год штраф будет измеряться в миллиардах долларов».

Информацию о получении «Царьградом» неустойки от Google подтвердил РИА Новости управляющий партнёр адвокатского бюро Art De Lex Дмитрий Магоня, который представлял телеканал в судебном разбирательстве с IT-компанией.

В апреле 2021 года сообщалось, что проект «Народное голосование» телеканала «Царьград» заблокировали на YouTube без объяснения причин. 

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