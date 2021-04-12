YouTube заблокировал проект «Народное голосование» телеканала «Царьград»

Проект «Народное голосование» телеканала «Царьград» заблокировали на видеохостинге YouTube без объяснения причин. Об этом говорится в сообщении на сайте телеканала.

В «Царьграде» рассказали, что данный проект ведётся фанатским движением телеканала. В рамках проекта проводится анкетирование кандидатов в депутаты перед сентябрьскими выборами в Госдуму.

Отмечается, что эфир заблокировали менее чем через час после начала трансляции. Также из эфира была изъята часть программ «Царьград. Главное» и «Сухой остаток». В сообщении говорится, что у канала «сняли несколько тысяч подписчиков».

Представители телеканала пока не установили причину блокировки на YouTube.

Ранее YouTube ввёл возрастные ограничения для просмотра фильма Андрея Кондрашова «Крым. Путь на Родину», а Instagram частично заблокировал телеканал «Крым 24».