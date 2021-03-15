РКН требует снять ограничения с аккаунта телеканала «Крым 24» в Instagram

Роскомнадзор потребовал снять все ограничения с аккаунта телеканала «Крым 24» в Instagram. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Роскомнадзор направил письмо в адрес компании Facebook Inc. с требованием снять все ограничения, наложенные на аккаунт российского телеканала «Крым 24» в Instagram», — говорится в сообщении.

В письме отмечается, что действия Facebook «нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней и являются актом цензуры».

Ранее YouTube ввёл возрастные ограничения для просмотра фильма Андрея Кондрашова «Крым. Путь на Родину», а Instagram частично заблокировал телеканал «Крым 24».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что американские IT-компании, вводящие ограничения в отношении «политически неудобных» материалов, «пошли вразнос», а сама ситуация бессистемного цензурирования контента является смысловым и технологическим тупиком.