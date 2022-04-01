Американский военный аналитик Риттер заявил, что Россия после санкций станет сильнее
- Gettyimages.ru
- © Vasil Nanev / EyeEm
«Думаю, у США, Европейского союза и «группы семи» была такая задача: с помощью экономических санкций поставить Россию на колени. И хотя эта игра ещё не закончена и мы не знаем, каким будет финал, предварительные итоги говорят как раз таки об обратном», — сказал он.
По его словам, Запад «порвал» с Россией своим введением санкций и это в долгосрочной перспективе сделает её сильнее, поскольку она не будет больше отягощена «западными перипетиями и долларом».
Также он заявил, что теперь Россия «сможет чётче сосредоточиться на своём повороте на Восток, на отношениях с Китаем» и на развитии Евразийского экономического союза.
«Так что я думаю, что Россия по итогам всего этого станет лишь сильнее, экономически перспективнее и влиятельнее», — заявил Риттер.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала попытки Запада запугать Китай.