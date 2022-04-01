Американский военный аналитик Риттер заявил, что Россия после санкций станет сильнее

Короткая ссылка
Американский военный аналитик Скотт Риттер в беседе с RT выразил мнение, что Россия после санкций со стороны Запада станет сильнее, экономически перспективнее и влиятельнее.
Американский военный аналитик Риттер заявил, что Россия после санкций станет сильнее
  • Gettyimages.ru
  • © Vasil Nanev / EyeEm

«Думаю, у США, Европейского союза и «группы семи» была такая задача: с помощью экономических санкций поставить Россию на колени. И хотя эта игра ещё не закончена и мы не знаем, каким будет финал, предварительные итоги говорят как раз таки об обратном», — сказал он.

По его словам, Запад «порвал» с Россией своим введением санкций и это в долгосрочной перспективе сделает её сильнее, поскольку она не будет больше отягощена «западными перипетиями и долларом».

Также он заявил, что теперь Россия «сможет чётче сосредоточиться на своём повороте на Восток, на отношениях с Китаем» и на развитии Евразийского экономического союза.

«Так что я думаю, что Россия по итогам всего этого станет лишь сильнее, экономически перспективнее и влиятельнее», — заявил Риттер.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала попытки Запада запугать Китай.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить