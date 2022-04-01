Боррель выразил сожаление в связи с контрсанкциями России против руководства ЕС
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Об этом он написал в своём Twitter.
«ЕС выражает сожаление в связи с решением российских властей ввести запрет на поездки для ряда граждан сообщества в ответ на санкции Евросоюза...» — заявил Боррель.
Ранее в МИД России заявили, что Москва в качестве ответной меры внесла в чёрный список высшее руководство Евросоюза.
Также директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Николай Кобринец заявил, что Россия не оставит без ответа враждебные действия Евросоюза и надеется, что Брюссель поймёт, что конфронтация с Москвой не в его интересах.