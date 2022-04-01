Боррель выразил сожаление в связи с контрсанкциями России против руководства ЕС

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель выразил сожаление в связи с внесением Россией высшего руководства ЕС в чёрный список в качестве ответной меры на санкции сообщества.

Об этом он написал в своём Twitter.

«ЕС выражает сожаление в связи с решением российских властей ввести запрет на поездки для ряда граждан сообщества в ответ на санкции Евросоюза...» — заявил Боррель.

Ранее в МИД России заявили, что Москва в качестве ответной меры внесла в чёрный список высшее руководство Евросоюза.

Также директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Николай Кобринец заявил, что Россия не оставит без ответа враждебные действия Евросоюза и надеется, что Брюссель поймёт, что конфронтация с Москвой не в его интересах.