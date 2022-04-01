Директор департамента МИД Кобринец заявил, что Россия не будет просить ЕС снять санкции

Россия не будет просить ЕС об отмене санкций, запас прочности у страны есть. Об этом заявил директор департамента общеевропейского сотрудничества российского МИД Николай Кобринец.

«Просителями — в плане отмены санкций — мы выступать не будем», — цитирует РИА Новости дипломата.

По его словам, у России имеется запас прочности.

Кобринец также подчеркнул, что «Евросоюз не центр вселенной, и свет клином на нём не сошёлся».

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что ЕС санкциями против России подрывает экономику стран союза, обрекает европейцев на жизнь с запредельными ценами на топливо и электричество.

Кроме того, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что антироссийские санкции наносят огромный ущерб экономике стран, которые ввели ограничительные меры против Москвы, неизвестно, кто больше от них пострадает.

Люди на улицах Афин рассказали RT, как последствия антироссийских санкций повлияли на их жизнь. В частности, они пожаловались на пустые полки в магазинах и рост цен на товары первой необходимости.