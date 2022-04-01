WP: КНР на саммите с ЕС будет придерживаться своей прежней позиции по Украине

КНР на предстоящем саммите с ЕС будет придерживаться своей прежней линии поведения касательно ситуации вокруг Украины, а также заявит о своей обеспокоенности по поводу расширения НАТО в Европе.

Об этом информирует газета The Washington Post со ссылкой на источники.

Как отмечается, представители ЕС намерены в ходе саммита «предостеречь Пекин от оказания материальной поддержки России».

«Китайская сторона... будет сопротивляться давлению, (направленному на то, чтобы убедить КНР. — RT) занять (определённую. — RT) сторону в конфликте на Украине», — пишет издание.

Ранее министр иностранных дел Китая Ван И заявил о необходимости извлечь уроки из украинского кризиса, а также отреагировать на закономерные озабоченности всех сторон в сфере безопасности.

Кроме того, посол КНР в Вашингтоне Цинь Ган заявил, что США, усиливая давление на Россию, начинают угрожать и Китаю, но «угрозы и давление не сработают», а в случае санкций Пекин готов отвечать решительно.