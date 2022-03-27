Китайский посол в США: угрозы Вашингтона в адрес Пекина не сработают

США, усиливая давление на Россию, начинают угрожать и Китаю, но «угрозы и давление не сработают», а в случае санкций Пекин готов отвечать решительно, заявил в эфире гонконгского телеканала Phoenix посол КНР в Вашингтоне Цинь Ган.

«Заинтересованные стороны надеются, что Китай сможет играть более важную роль в продвижении мирных переговоров (по поводу Украины. — RT), но Соединённые Штаты продолжают угрожать КНР», — сказал дипломат, слова которого приводит ТАСС.

«Угрозы и давление не сработают», — подчеркнул посол.

«Китай поддерживает нормальное экономическое, торговое и энергетическое сотрудничество и тесные контакты между людьми с Россией», — сказал он, добавив, что развитие ситуации на Украине «не повлияет на нормальное сотрудничество Китая с Россией».

Как ранее заявили в МИД Китая, Пекин будет самостоятельно судить о ситуации на Украине.

Издание Politico отмечало, что китайское руководство после недавних переговоров лидеров КНР и США Си Цзиньпина и Джо Байдена не только выявило ещё больше разногласий между Пекином и Вашингтоном, но и заставило Китай «удвоить поддержку России».